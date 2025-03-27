Эксперт объяснил, когда дизель проигрывает бензину

Покупка автомобиля с бензиновым двигателем может оказаться более выгодной для россиян, особенно в условиях холодного климата и при частых коротких поездках по городу. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал Михаил Комаров, создатель и руководитель проекта ID20 (программы управления автопарком).