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Эксперт объяснил, когда дизель проигрывает бензину

Холод и короткие дистанции: эксперт назвал условия, где бензин лучше дизеля.

Источник: Комсомольская правда

Покупка автомобиля с бензиновым двигателем может оказаться более выгодной для россиян, особенно в условиях холодного климата и при частых коротких поездках по городу. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал Михаил Комаров, создатель и руководитель проекта ID20 (программы управления автопарком).

По его словам, преимущество дизельных моторов в меньшем расходе топлива нивелируется более высокой стоимостью солярки.

— Дизель выгоден при больших пробегах и длительных поездках. Но в городских условиях, с частыми остановками, короткими дистанциями и низкими температурами, бензиновый двигатель оказывается практичнее и экономичнее, — пояснил эксперт.

Комаров отметил, что разница в цене топлива сводит на нет экономию от меньшего расхода: хотя дизельные моторы потребляют на 20−30% меньше топлива, сама солярка в среднем на 15% дороже бензина. В итоге общая выгода оказывается незначительной.