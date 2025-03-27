За сокращение транспорта на пассажирском маршруте в Башкирии перевозчика привлекли к ответственности

В башкирском городе Кумертау прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «Кумертауская АТП». Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Было установлено, что перевозчик сократил количество транспорта на маршруте КумАПП-Восточный, что привело к уменьшению числа выполняемых рейсов вопреки условиям договора.
Директора предприятия привлекли к административной ответственности по статье «Уменьшение установленного договором на выполнение муниципальных перевозок количества транспортных средств на маршруте». Также в адрес руководителя внесено представление, после рассмотрения которого применились меры по устранению нарушений.
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