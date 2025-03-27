Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сокращение транспорта на пассажирском маршруте в Башкирии перевозчика привлекли к ответственности

В Башкирии перевозчика оштрафовали за сокращение машин на маршруте.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Кумертау прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «Кумертауская АТП». Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Было установлено, что перевозчик сократил количество транспорта на маршруте КумАПП-Восточный, что привело к уменьшению числа выполняемых рейсов вопреки условиям договора.

Директора предприятия привлекли к административной ответственности по статье «Уменьшение установленного договором на выполнение муниципальных перевозок количества транспортных средств на маршруте». Также в адрес руководителя внесено представление, после рассмотрения которого применились меры по устранению нарушений.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.