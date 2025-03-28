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На Кубани отменили первомайские шествия

Первомайские шествия не будут проводить на Кубани из соображений безопасности.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани не будут проводить первомайские шествия. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Массовые прохождения отменили из соображений безопасности.

«Угроз не стало меньше, и мы не должны терять бдительность», — сказал губернатор Кубани.

«Бессмертный полк» проведут в регионе в онлайн-формате.

«День Победы для каждого из нас важный праздник. В районах края 80-летие Победы должно пройти ярко и торжественно, наши ветераны это заслужили. Обязательно поздравим их концертами у дома», — добавил Вениамин Кондратьев.

В Новороссийске 9 Мая состоится военный парад. В регионе организуют прямую трансляцию.

С 5 по 12 мая в каждом городе и районе Кубани у Вечного огня будут нести вахту памяти участники Поста № 1.