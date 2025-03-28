Врачи СПбГПМУ прооперировали мальчика, пережившего инсульт в Петербурге

Врачи спасли жизнь девятилетнего мальчика, пережившего инсульт. У подростка диагностировал две аневризмы в артериях. Об этом в четверг, 27 марта, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
— Вмешательство выполнялось малоинвазивным методом. Через бедренную артерию мы завели катетер, который под контролем рентгеновского оборудования продвинули по сосудистой системе к аневризме в головном мозге. Затем мы закрыли каждую из аневризм специальными эмболизационными микроспиралями, — рассказал подробности операции нейрохирург, рентгенэндоваскулярный хирург Педиатрического университета Виталий Киселев.
Операция прошла штатно и длилась около часа. Для минимизации повторного «удара» врачи закрыли обе аневризмы. Сейчас ребенок идет на поправку.