Врачи СПбГПМУ прооперировали мальчика, пережившего инсульт в Петербурге

— Вмешательство выполнялось малоинвазивным методом. Через бедренную артерию мы завели катетер, который под контролем рентгеновского оборудования продвинули по сосудистой системе к аневризме в головном мозге. Затем мы закрыли каждую из аневризм специальными эмболизационными микроспиралями, — рассказал подробности операции нейрохирург, рентгенэндоваскулярный хирург Педиатрического университета Виталий Киселев.