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Врачи СПбГПМУ прооперировали мальчика, пережившего инсульт в Петербурге

У мальчика диагностировали две аневризмы.

Источник: Комсомольская правда

Врачи спасли жизнь девятилетнего мальчика, пережившего инсульт. У подростка диагностировал две аневризмы в артериях. Об этом в четверг, 27 марта, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

— Вмешательство выполнялось малоинвазивным методом. Через бедренную артерию мы завели катетер, который под контролем рентгеновского оборудования продвинули по сосудистой системе к аневризме в головном мозге. Затем мы закрыли каждую из аневризм специальными эмболизационными микроспиралями, — рассказал подробности операции нейрохирург, рентгенэндоваскулярный хирург Педиатрического университета Виталий Киселев.

Операция прошла штатно и длилась около часа. Для минимизации повторного «удара» врачи закрыли обе аневризмы. Сейчас ребенок идет на поправку.