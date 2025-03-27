В Поморье готовы создать центр по мониторингу многолетней мерзлоты

МУРМАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Архангельск готов создать центр по мониторингу многолетней мерзлоты, для этого в регионе достаточно компетенций, заявил ТАСС губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на Международном арктическом форуме в Мурманске.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе форума выступил с предложением организовать центр мониторинга вечной мерзлоты, привлечь к исследованиям ведущие научные институты.
«Мы точно к этому готовы, у нас, наверное, для этого есть достаточно научных возможностей, и в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики Российской академии наук, и наш Северный Арктический федеральный университет», — сказал Цыбульский.
Но он отметил, что пока такой проект в регионе не рассматривался.
О форуме.
VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» (МАФ) впервые проходит на территории Мурманской области 26−27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.
ТАСС — информационный партнер МАФ.