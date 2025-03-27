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В Ростовской области без вести пропал пенсионер

Последний раз видели 23 января: В Ростовской области без вести пропал мужчина.

В Ростовской области без вести пропал пенсионер. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

По данным источника, 62-летний Алексей Ермаков проживает в хуторе Россошь в Тарасовском районе. Последний раз его видели 23 января. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные забили тревогу, когда Алексей не вернулся домой. Они пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. К поискам подключились волонтеры и полиция.

Возраст пропавшего 62 года. Мужчина высокого роста — около 182 сантиметров. У него плотное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. Во что был одет мужчина — неизвестно.