Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поезд Победы» прибудет в Новороссийск 31 марта

Иммерсивная выставка «Поезд Победы» будет работать в Новороссийске 31 марта и 1 апреля.

Источник: пресс-служба администрации города-героя Новороссийска

«Поезд Победы» прибудет в Новороссийск 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя. Иммерсивная передвижная выставка будет работать 31 марта и 1 апреля.

«Поезд Победы» остановится на железнодорожном вокзале Новороссийска. Жители и гости города посетят 10 тематических вагонов, посвященных отдельным событиям Великой Отечественной войны.

В 2024 году запущена интерактивная версия экспозиции. Для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов. В панорамы интегрировали видео с экранов и проекторов.

Билеты на иммерсивную выставку «Поезд Победы» доступны на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрацию открывают за сутки до прибытия состава.

В Новороссийске экспозиция будет работать два дня с 10:00 до 19:00. Последняя группа зайдет в 18:20.