«Поезд Победы» прибудет в Новороссийск 31 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя. Иммерсивная передвижная выставка будет работать 31 марта и 1 апреля.
«Поезд Победы» остановится на железнодорожном вокзале Новороссийска. Жители и гости города посетят 10 тематических вагонов, посвященных отдельным событиям Великой Отечественной войны.
В 2024 году запущена интерактивная версия экспозиции. Для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов. В панорамы интегрировали видео с экранов и проекторов.
Билеты на иммерсивную выставку «Поезд Победы» доступны на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрацию открывают за сутки до прибытия состава.
В Новороссийске экспозиция будет работать два дня с 10:00 до 19:00. Последняя группа зайдет в 18:20.