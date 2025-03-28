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Центр Курехина засветился

Подсветка Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове в Петербурге включена вечером 27 марта. Здание месяц как получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Здание на Среднем проспекте Васильевского острова, 93, теперь привлекает внимание подсветкой в голубо-бирюзовых тонах.

Реконструировать здание бывшего кинотеатра «Прибой» начали в 2016 году. Сроки переносились, суммы росли. В итоге строительство обошлось почти в 5 миллиардов рублей.

В Центре построили зал-трансформер на тысячу мест, в котором можно проводить выставки и концерты, также предусмотрен театральный зал. Предполагается, что на крыше будет панорамный ресторан.

Центр занял здание бывшего кинотеатра в 2003 году. Руководит им вдова Курехина Анастасия.

Сергей Курехин, музыкант, композитор, сценарист и актер. Наиболее известен благодаря проекту «Популярная Механика».