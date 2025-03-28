Центр Курехина засветился

Здание на Среднем проспекте Васильевского острова, 93, теперь привлекает внимание подсветкой в голубо-бирюзовых тонах.
Реконструировать здание бывшего кинотеатра «Прибой» начали в 2016 году. Сроки переносились, суммы росли. В итоге строительство обошлось почти в 5 миллиардов рублей.
В Центре построили зал-трансформер на тысячу мест, в котором можно проводить выставки и концерты, также предусмотрен театральный зал. Предполагается, что на крыше будет панорамный ресторан.
Центр занял здание бывшего кинотеатра в 2003 году. Руководит им вдова Курехина Анастасия.
Сергей Курехин, музыкант, композитор, сценарист и актер. Наиболее известен благодаря проекту «Популярная Механика».