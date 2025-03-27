ЕК: для снятия санкций с Россельхозбанка нужно согласие всех стран ЕС

Портал Euractiv со ссылкой на евродипломатов заявил, что Европейский союз не планирует в ближайшее время менять санкционный режим против РФ и разрешать подключение российских банков к системе SWIFT, осложнит реализацию договоренностей, достигнутых РФ и США в ходе консультаций в Саудовской Аравии.