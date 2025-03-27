ЕК: для снятия санкций с Россельхозбанка нужно согласие всех стран ЕС

Для снятия любых ограничений, в том числе санкций с Россельхозбанка, необходимо единогласное решение стран ЕС, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.
«С юридической точки зрения, для снятия ограничений необходимо единогласное согласие Совета ЕС», — приводит РИА Новости ее слова, сказанные на брифинге в Брюсселе.
Хиппер также сообщила, что с политической точки зрения в Еврокомиссии считают необходимым оказывать максимальное давление на РФ для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине.
Ранее министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов рассмотреть переподключение РФ к международной межбанковской системе передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT.
Портал Euractiv со ссылкой на евродипломатов заявил, что Европейский союз не планирует в ближайшее время менять санкционный режим против РФ и разрешать подключение российских банков к системе SWIFT, осложнит реализацию договоренностей, достигнутых РФ и США в ходе консультаций в Саудовской Аравии.