ФПК: работа мультимодального маршрута из РФ в Абхазию возобновится в апреле

Сообщается, что в рамках мультимодального маршрута, который будет работать с 30 апреля по 30 сентября, туристы будут добираться на поезде до Адлера, а оттуда на автобусах ехать в абхазские города-курорты Гагры, Гуадута, Новый Афон или Сухуми.