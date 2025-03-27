ФПК: работа мультимодального маршрута из РФ в Абхазию возобновится в апреле

Федеральная пассажирская компания анонсировала возобновление работы мультимодального маршрута из РФ к курортам Абхазии.
«В преддверии сезона отпусков … возобновляем работу мультимодального маршрута к курортам Абхазии», — говорится в публикации компании в Telegram.
Сообщается, что в рамках мультимодального маршрута, который будет работать с 30 апреля по 30 сентября, туристы будут добираться на поезде до Адлера, а оттуда на автобусах ехать в абхазские города-курорты Гагры, Гуадута, Новый Афон или Сухуми.
В публикации отмечается, что на поездки в формате «поезд + автобус» будут оформляться «единые» проездные документы.
Ранее российская Ассоциация туроператоров спрогнозировала рост продаж туров в Абхазию.