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ФПК: работа мультимодального маршрута из РФ в Абхазию возобновится в апреле

Маршрут будет действовать с 30 апреля по 30 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная пассажирская компания анонсировала возобновление работы мультимодального маршрута из РФ к курортам Абхазии.

«В преддверии сезона отпусков … возобновляем работу мультимодального маршрута к курортам Абхазии», — говорится в публикации компании в Telegram.

Сообщается, что в рамках мультимодального маршрута, который будет работать с 30 апреля по 30 сентября, туристы будут добираться на поезде до Адлера, а оттуда на автобусах ехать в абхазские города-курорты Гагры, Гуадута, Новый Афон или Сухуми.

В публикации отмечается, что на поездки в формате «поезд + автобус» будут оформляться «единые» проездные документы.

Ранее российская Ассоциация туроператоров спрогнозировала рост продаж туров в Абхазию.