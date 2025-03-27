Bild: самолеты НАТО были подняты по тревоге из-за российского Ил-20М

Для гарантии безопасности воздушного пространства НАТО, в четверг около 09:30 (11:30 по московскому времени) с авиабазы в Лаге (земля Мекленбург-Передняя Померания, расположенная на севере Германии) были подняты два немецких истребителя Eurofighter. По утверждению германской стороны, Ил-20М осуществлял полет без включенных транспондеров и не поддерживал радиосвязь.