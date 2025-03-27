Гуцул не дали высказаться в свою защиту во время предъявления обвинения

Главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул не дали высказаться в свою защиту во время предъявления обвинений, этим грубо нарушили ее права, заявила ТАСС адвокат Наталья Байрам.
По ее словам, человеку обязаны предоставить право высказаться при предъявлении обвинений, если он готов говорить. Адвокат отметила, что органы преследования должны проверить версию защиты и подозреваемого.
«Ее права были грубо нарушены. Все это было зафиксировано в протоколе, и завтрашнее судебное заседание мы начнем с уведомления судьи об этих нарушениях», — подчеркнула Наталья Байрам.
Напомним, Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Ее обвиняют в нарушении финансирования предвыборной кампании в 2023 году. В Кремле задержание Евгении Гуцул объяснили давлением, которое оказывает Молдавия на политиков, конкурирующих с лидером страны Майей Санду.