Экономист предсказал укрепление рубля в ближайший месяц

В ближайший месяц резких колебаний на рынке валют не ожидается, рубль будет оставаться стабильным, этому будет способствовать ряд благоприятных условий. Такой прогноз в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» озвучил экономист Илья Федоров.
— Окончание налогового периода в конце марта не принесет существенного ослабления курса рубля. В ближайший месяц рубль может оставаться относительно крепким. В апреле нас ждут высокие квартальные выплаты по налогам, в том числе налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, — объяснил собеседник издания.
26 марта доллар стоил более 84 рублей.
По данным «Известий», укрепление рубля связано с оптимизмом в геополитике, притоком капитала в российский фондовый рынок со стороны зарубежных инвесторов, которые продают валюту и покупают рубли. Помимо этого, выросли чистые продажи валюты со стороны экспортеров, что повышает объем предложения на рынке.