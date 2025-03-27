Экономист предсказал укрепление рубля в ближайший месяц

— Окончание налогового периода в конце марта не принесет существенного ослабления курса рубля. В ближайший месяц рубль может оставаться относительно крепким. В апреле нас ждут высокие квартальные выплаты по налогам, в том числе налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, — объяснил собеседник издания.