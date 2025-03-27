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Экономист предсказал укрепление рубля в ближайший месяц

Экономист Федоров: благоприятные условия укрепят рубль в апреле.

Источник: Комсомольская правда

В ближайший месяц резких колебаний на рынке валют не ожидается, рубль будет оставаться стабильным, этому будет способствовать ряд благоприятных условий. Такой прогноз в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» озвучил экономист Илья Федоров.

— Окончание налогового периода в конце марта не принесет существенного ослабления курса рубля. В ближайший месяц рубль может оставаться относительно крепким. В апреле нас ждут высокие квартальные выплаты по налогам, в том числе налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, — объяснил собеседник издания.

26 марта доллар стоил более 84 рублей.

По данным «Известий», укрепление рубля связано с оптимизмом в геополитике, притоком капитала в российский фондовый рынок со стороны зарубежных инвесторов, которые продают валюту и покупают рубли. Помимо этого, выросли чистые продажи валюты со стороны экспортеров, что повышает объем предложения на рынке.