Дочери Смоктуновского пришлось уйти из Большого театра из-за проблем с весом

Дочь актера Иннокентия Смоктуновского Мария рассказала, что ей пришлось уволиться из Большого театра. Причиной прекращения работы стали проблемы с весом.
Мария отметила, что всегда с трудом удерживала вес, ей пришлось потратить много сил, чтобы добиться нужного результата. Так что в театр она попала благодаря своему упорству, а не связям отца.
Она вспомнила, как главный балетмейстер Большого театра и председатель экзаменационной комиссии Юрий Николаевич Григорович сказал: «Вот Смоктуновскую тоже берем, и не по блату!».
С курса в Большой театр попали семь человек.
— Но я стала набирать лишний вес и ничего не могла с этим сделать. Пришлось уйти из Большого, — рассказала Мария NEWS.ru.
После отец предлагал дочери попробовать себя в театре в качестве актрисы. Убежал, что драматическое искусство не уступает балету.
Мария также снималась в кино, она приняла участие в девяти проектах.