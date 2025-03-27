Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочери Смоктуновского пришлось уйти из Большого театра из-за проблем с весом

Мария вспомнила, что в театре говорили: «Вот Смоктуновскую берем, и не по блату!».

Источник: Комсомольская правда

Дочь актера Иннокентия Смоктуновского Мария рассказала, что ей пришлось уволиться из Большого театра. Причиной прекращения работы стали проблемы с весом.

Мария отметила, что всегда с трудом удерживала вес, ей пришлось потратить много сил, чтобы добиться нужного результата. Так что в театр она попала благодаря своему упорству, а не связям отца.

Она вспомнила, как главный балетмейстер Большого театра и председатель экзаменационной комиссии Юрий Николаевич Григорович сказал: «Вот Смоктуновскую тоже берем, и не по блату!».

С курса в Большой театр попали семь человек.

— Но я стала набирать лишний вес и ничего не могла с этим сделать. Пришлось уйти из Большого, — рассказала Мария NEWS.ru.

После отец предлагал дочери попробовать себя в театре в качестве актрисы. Убежал, что драматическое искусство не уступает балету.

Мария также снималась в кино, она приняла участие в девяти проектах.