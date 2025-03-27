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В работе соцсети Х произошел масштабный сбой 27 марта

Большая часть пользователей, столкнувшихся со сбоем в социальной сети Х, находится в США.

Источник: Комсомольская правда

Масштабный сбой произошел в социальной сети Х вечером в четверг 27 марта. Об этом говорят данные сервиса Downdetector, который в режиме реального времени отслеживает отключения и сбои наиболее популярных интернет-ресурсов.

Сообщается, что пользователи столкнулись с проблемами с авторизацией и публикацией постов. Также многие отмечают сбои в работе приложения и вебсайта социальной сети. Наибольшее одновременно зафиксированное количество жалоб — 13494. Без малого 16 тысяч жалоб поступили от пользователей, находящихся в США, также сбои отмечают пользователи из Великобритании, Франции. Германии, Канады, Бразилии.

В тот же день в работе некоторых сервисов «Яндекс» в России произошел масштабный сбой, пользователи пожаловались на трудности с доступом к таким платформам.

Днем ранее сообщалось, что масштабный сбой произошел в работе Системы быстрых платежей в России в среду, 26 марта 2025 года. Пользователи жаловались на невозможность совершить переводы.

Также сайт KP.RU информировал, что в Рунете произошёл очередной сбой в понедельник, 24 марта 2025 года. Пользователи сообщали, что банковские приложения загружаются медленно, а некоторые программы работают с ошибками.