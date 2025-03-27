В работе соцсети Х произошел масштабный сбой 27 марта

Сообщается, что пользователи столкнулись с проблемами с авторизацией и публикацией постов. Также многие отмечают сбои в работе приложения и вебсайта социальной сети. Наибольшее одновременно зафиксированное количество жалоб — 13494. Без малого 16 тысяч жалоб поступили от пользователей, находящихся в США, также сбои отмечают пользователи из Великобритании, Франции. Германии, Канады, Бразилии.