Глава Мурманской области доложил Путину о поддержке участников СВО

«Единственный в стране открыли центр — духовный реабилитационно-спортивный центр, где объединили возможности спортивной, медицинской реабилитации и возможность зайти в храм и помолиться. Всё это сделано вместе с инициативой Патриархии, мы со Святейшим (Патриархом Кириллом) это обсуждали. Профинансировала частная компания — “Норникель”. Пользуется большим спросом — не то что спросом, а ребята туда тянутся, семьи свои берут и этой работой занимаются», — сказал он.