Глава Мурманской области доложил Путину о поддержке участников СВО

МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис доложил президенту России Владимиру Путину о поддержке в регионе участников СВО и их семей.
В четверг президент России провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области.
«Конечно, начать хотел с участников специальной военной операции, с их семей… И, конечно, в фокусе нашего внимания, естественно, постоянное решение бытовых проблем. Для этого у нас работает центр поддержки семей вместе с фондом “Защитники Отечества” — для поддержки ребят, которые на фронте», — сказал Чибис.
Президент поинтересовался, хорошее ли взаимодействие с фондом «Защитники Отечества».
«Взаимодействие разумное, нормальное. То есть, не делим, ветеран или не ветеран, — все, всех, кто имеет отношение к защите Родины, все эти вопросы отрабатываются. Запустили по вашему поручению региональный проект “Герои Севера”, уже 290 заявок на сегодняшний день, и будем их развивать», — отметил губернатор.
Чибис также сообщил, что в регионе открыли духовный реабилитационно-спортивный центр.
«Единственный в стране открыли центр — духовный реабилитационно-спортивный центр, где объединили возможности спортивной, медицинской реабилитации и возможность зайти в храм и помолиться. Всё это сделано вместе с инициативой Патриархии, мы со Святейшим (Патриархом Кириллом) это обсуждали. Профинансировала частная компания — “Норникель”. Пользуется большим спросом — не то что спросом, а ребята туда тянутся, семьи свои берут и этой работой занимаются», — сказал он.