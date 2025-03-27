В окружении Лещенко рассказали о его здоровье — с ним все в порядке

В окружении Льва Лещенко отреагировали на новости о том, что у артиста ухудшилось здоровье. Ряд Telegram-каналов сообщили, что звезда мучается одышкой и болями в теле.
Те, кто знакомы с артистом, спешат опровергнуть эти слухи.
— С ним все в полном порядке, — сообщили aif.ru в культурном фонде Льва Лещенко.
Концертный директор артиста Елена так же заверила, что со звездой все в порядке.
— Льва Валерьяновича регулярно видят и слышат. Он выступает и ведет гастрольную деятельность, но работает только по Москве достаточно давно. Сольные концерты мы временно не проводим, — заявила собеседница 360.ru.
Тему здоровья артиста в фонде комментировать не стали, но отметили, что в планах у исполнителя выступление на 9 Мая.
В СМИ также обсуждалось, что на лечение Льва Лещенко из бюджета было выделено 5,5 млн рублей. Якобы редкий недуг, которым страдает артист, можно лечить препаратом, стоимость которого 1,8 млн рублей за упаковку.
Певец может бороться с транстиретиновым амилоидозом — это редкое заболевание, возникающее из-за нарушения обмена веществ. Болезнь опасна для жизни и развивается из-за мутаций гена белка транстиретина в организме, пишет Газета.ru.
Ранее, Лев Лещенко высказался о Бедросе Киркорове, они много лет общались.
— Я поступил в ГИТИС, когда он заканчивал. И вот с тех пор, с 1964 года, мы, так сказать, не переставая, общались: фестивали, поездки, выступления на радио, на телевидении, — сказал артист Известиям.