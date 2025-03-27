Врач объяснил скрытые опасности напитков с сахарозаменителями

Похудеть, заменяя обычный сахар на подсластители, не лучшая идея, так как сахарозаменители могут провоцировать переедание. Именно поэтому стоит внимательно смотреть на состав десертов и напитков на которых написано «без сахара», об этом предупредил в беседе с «РИАМО» психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.