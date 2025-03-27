Врач объяснил скрытые опасности напитков с сахарозаменителями

Похудеть, заменяя обычный сахар на подсластители, не лучшая идея, так как сахарозаменители могут провоцировать переедание. Именно поэтому стоит внимательно смотреть на состав десертов и напитков на которых написано «без сахара», об этом предупредил в беседе с «РИАМО» психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин.
— Сахарозаменители могут усиливать чувство голода, тем самым способствуя перееданию. Более того, так как в реальности организм не получает глюкозу, включается системная нечувствительность к инсулину. А это, в свою очередь, приводит к увеличению риска развития диабета, — сообщил доктор.
Он добавил, что употребление подсластителей также может спровоцировать головные боли, головокружения и аллергический дерматит.
По данным Life.ru, сахарозаменители также могут изменить состав микробиоты кишечника и повысить риск непереносимости глюкозы.
Количество сахара у здорового человека не должно превышать 20 граммов в сутки. Эта цифра — суммарная по всем продуктам. Помните, что сахар есть даже в колбасе и хлебе, передает 360.ru.