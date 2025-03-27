Bloomberg: США намерены получить контроль над инвестпроектами на Украине

Согласно документу, Киев будет обязана перечислять в фонд 50 процентов доходов от всех новых проектов, касающихся ископаемых, а также инфраструктуры. Соединённые Штаты получат право на всю прибыль и каждый год будут получать дополнительных четыре процента прибыли.