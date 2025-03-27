Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: США намерены получить контроль над инвестпроектами на Украине

Прибыль будет переводиться в спецфонд.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты в рамках нового соглашения с украинской стороной по минералам планируют получить полный контроль над всеми ключевыми инвестиционными проектами на Украине, пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на проект соответствующего соглашения.

«США стремятся контролировать все основные будущие инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине, потенциально получая право вето на любую роль других союзников Киева и подрывая его стремление к членству в ЕС», — говорится в материале.

В публикации также сказано, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа требует «права первого предложения». Речь идёт об инвестициях «во все инфраструктурные проекты», а также и «проекты в области природных ресурсов».

Прибыль будет переводиться в спецфонд, где у Вашингтона предусмотрена возможность блокирования ряда решений.

Согласно документу, Киев будет обязана перечислять в фонд 50 процентов доходов от всех новых проектов, касающихся ископаемых, а также инфраструктуры. Соединённые Штаты получат право на всю прибыль и каждый год будут получать дополнительных четыре процента прибыли.

«Кроме того, США рассматривают “материальные и финансовые вложения”, предоставленные Украине в ходе конфликта, как свой вклад в фонд», — пишет издание.

Напомним, Соединённые Штаты и Украина на переговорах в столице Саудовской Аравии договорились о скорейшем заключении соглашения.