Bloomberg: США намерены получить контроль над инвестпроектами на Украине

Соединённые Штаты в рамках нового соглашения с украинской стороной по минералам планируют получить полный контроль над всеми ключевыми инвестиционными проектами на Украине, пишет Bloomberg.
Агентство ссылается на проект соответствующего соглашения.
«США стремятся контролировать все основные будущие инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине, потенциально получая право вето на любую роль других союзников Киева и подрывая его стремление к членству в ЕС», — говорится в материале.
В публикации также сказано, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа требует «права первого предложения». Речь идёт об инвестициях «во все инфраструктурные проекты», а также и «проекты в области природных ресурсов».
Прибыль будет переводиться в спецфонд, где у Вашингтона предусмотрена возможность блокирования ряда решений.
Согласно документу, Киев будет обязана перечислять в фонд 50 процентов доходов от всех новых проектов, касающихся ископаемых, а также инфраструктуры. Соединённые Штаты получат право на всю прибыль и каждый год будут получать дополнительных четыре процента прибыли.
«Кроме того, США рассматривают “материальные и финансовые вложения”, предоставленные Украине в ходе конфликта, как свой вклад в фонд», — пишет издание.
Напомним, Соединённые Штаты и Украина на переговорах в столице Саудовской Аравии договорились о скорейшем заключении соглашения.