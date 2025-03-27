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Это убьет батарею: техэксперт развеял популярные мифы о зарядке телефона

Техэксперт Вазисов: 0% и 100% заряда ведут к деградации аккумулятора гаджета.

Источник: Комсомольская правда

Убеждение о том, что батарею телефона обязательно нужно полностью разряжать, а затем заряжать до 100% — безнадежно устарело. Такой подход не только не продлит срок службы аккумулятора, но и напротив — значительно его сократит. Об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» технический эксперт Михаил Вазисов.

Батарею не стоит держать в пиковых ситуациях, когда она разряжается до нуля и заряжается до 100%, — в этом случае она деградирует. Это характерно для всех современных батарей. Лучше использовать уровень разряда до 20%, и уровень максимального заряда до 85−90%, — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что устаревший подход действительно был популярных в прошлом из-за другого вида батарей, который в данный момент уже не используется в современных гаджетах.

Ранее «Москва 24» рассказала, что современные телефоны оснащены защитой от перегрева, но важно соблюдать правила безопасности: не оставлять устройства на зарядке под подушкой, избегать дешевых кабелей и следить за состоянием батареи.

Если смартфон загорелся, его нельзя тушить водой — лучше накрыть металлической посудой.