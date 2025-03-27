Это убьет батарею: техэксперт развеял популярные мифы о зарядке телефона

Убеждение о том, что батарею телефона обязательно нужно полностью разряжать, а затем заряжать до 100% — безнадежно устарело. Такой подход не только не продлит срок службы аккумулятора, но и напротив — значительно его сократит. Об этом сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» технический эксперт Михаил Вазисов.