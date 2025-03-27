СКА уступил «Динамо» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Форвард хозяев Дилан Сикьюра открыл счёт на 10-й минуте, Павел Кудрявцев закрепил преимущество на 18-й, а Никита Гусев поставил жирную точку на 50-й, реализовав большинство в формате «5 на 3». Единственный ответный гол за СКА забил Захар Бардаков на 15-й минуте. Отметим, что для форварда «Динамо» Максима Джиошвили этот матч стал юбилейным в КХЛ.