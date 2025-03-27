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СКА уступил «Динамо» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

Московский ХК «Динамо» одержал уверенную победу над СКА в первом раунде ⅛ финала Кубка Гагарина. Столичный клуб обыграл «армейцев с Невы» со счётом 3:1.

Источник: Life.ru

Форвард хозяев Дилан Сикьюра открыл счёт на 10-й минуте, Павел Кудрявцев закрепил преимущество на 18-й, а Никита Гусев поставил жирную точку на 50-й, реализовав большинство в формате «5 на 3». Единственный ответный гол за СКА забил Захар Бардаков на 15-й минуте. Отметим, что для форварда «Динамо» Максима Джиошвили этот матч стал юбилейным в КХЛ.

Ранее Александр Овечкин заявил, что планирует завершить карьеру в московском «Динамо», если позволит здоровье. Ветеран столичного ХК Александр Мальцев подчеркнул, что болельщики всегда рады видеть прославленного хоккеиста в родном клубе.