Российский самолет заставил понервничать НАТО: подробности

Позже натовские истребители вышли на визуальный контакт с российским самолетом Ил-20М и сопроводили его над Балтийским морем. Как утверждает издание, российский самолет проследовал несколько километров восточнее острова Рюген, а затем развернулся в сторону Калининграда. При этом источники издания признали, что Ил-20М не нарушал воздушного пространства Германии и НАТО.