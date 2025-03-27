Российский самолет заставил понервничать НАТО: подробности

Военные самолеты-истребители блока НАТО были подняты по тревоге в небо над Балтийским морем. Причиной стало появление в воздушном пространстве над акваторией российского самолета Ил-20М. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники.
Как стало известно изданию, российский самолет летел со стороны воздушного пространства Калининградской области. «Активность» в воздухе была зафиксирована военными НАТО в 09.14 по местному времени (11.14 мск). Западные военные подняли тревогу. Но только лишь через 12 минут с авиабазы в Лаге (территория федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания) в небо поднялись два истребителя быстрого реагирования Eurofighter ВВС ФРГ.
Позже натовские истребители вышли на визуальный контакт с российским самолетом Ил-20М и сопроводили его над Балтийским морем. Как утверждает издание, российский самолет проследовал несколько километров восточнее острова Рюген, а затем развернулся в сторону Калининграда. При этом источники издания признали, что Ил-20М не нарушал воздушного пространства Германии и НАТО.
В Минобороны РФ многократно сообщали, что все российские самолеты всегда выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами. В частности, они следуют исключительно над нейтральными водами.
Истребители НАТО, поднятые по тревоге из-за российского самолета — вовсе не редкость. Так, некоторое время назад самолеты ВВС Германии уже поднимали в небо из-за российского Ил-20М.
Италия также поднимала в воздух истребители Eurofighter Typhoon над Балтикой, испугавшись российского самолета.
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