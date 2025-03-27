Кто такая Капранова: почему Винер называла ее преемницей и почему она не заняла уготованный пост

Винер считала Капранову своей преемницей по нескольким причинам. Во-первых, Капранова была одной из её воспитанниц, прошедших через суровую школу Винер, что сформировало у неё не только выдающиеся спортивные качества, но и лидерские способности. Винер отмечала её трудолюбие, дисциплину и умение справляться с давлением, что проявилось в её успешной карьере. Во-вторых, после завершения выступлений Капранова осталась в сфере гимнастики, проявив себя как талантливый организатор и педагог — она возглавляла СШОР № 74 в Москве, развивала Клубную лигу и занималась судейством, демонстрируя глубокое понимание спорта.