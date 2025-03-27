Кто такая Капранова: почему Винер называла ее преемницей и почему она не заняла уготованный пост

Протеже Ирины Винер (на фото) не смогла заменить ее на посту главного тренера сборной России.
Вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Ольга Капранова внезапно объявила о своем уходе с поста. Она пробыла на этой должности почти полгода — с 1 октября 2024 года по 26 марта 2025. Капранова считалась преемницей легендарной Ирины Винер и считалось, что она должна стать главным тренером сборной России по художественной гимнастике или возглавить ФГР. О причинах ухода Капрановой — в материале URA.RU.
Ольга начала заниматься гимнастикой с раннего возрастаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Биография.
Ольга Капранова родилась 6 декабря 1987 года в Москве. В семь лет начала заниматься художественной гимнастикой под руководством тренера Елены Нефёдовой. В 2000 году её заметила Ирина Винер и пригласила в Центр олимпийской подготовки.
Под руководством Винер Капранова сумела стать известной российской гимнасткой. Она заслуженный мастер спорта, десятикратная чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике.
Ольга получила два высших образования: в 2009 году окончила РГСУ по специальности «специальная психология», а в 2012-м — Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.
С 2012 года Капранова возглавляет московскую Спортивную школу олимпийского резерва № 74, став самым молодым директором в истории столичных спортивных учреждений. Замужем за Артёмом, в декабре 2019 года у пары родилась дочь.
Капранова обладатель многочисленных медалей (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Спортивная карьера.
Пик карьеры Капрановой пришёлся на 2005 год, когда она завоевала пять золотых медалей на чемпионате мира в Баку, став абсолютной чемпионкой. На Олимпиаде-2008 в Пекине заняла четвёртое место. После этого планировала завершить карьеру, но по просьбе Винер выступила на чемпионате мира-2009 в Японии, где добавила в копилку ещё одно золото в командных соревнованиях.
После ухода из спорта стала тренером, судьёй международной категории и руководителем собственной школы. С 2024 года — вице-президент Федерации гимнастики России.
Почему Винер назвала Капранову преемницей.
Ирина Винер неоднократно называла Капранову своей преемницей, отмечая её лидерские качества, преданность гимнастике и успехи в административной работе. В июле 2024 года, на своём 76-летии, Винер публично подтвердила этот статус. Однако после её ухода в феврале 2025-го Капранова не заняла пост главного тренера сборной.
Винер считала Капранову своей преемницей по нескольким причинам. Во-первых, Капранова была одной из её воспитанниц, прошедших через суровую школу Винер, что сформировало у неё не только выдающиеся спортивные качества, но и лидерские способности. Винер отмечала её трудолюбие, дисциплину и умение справляться с давлением, что проявилось в её успешной карьере. Во-вторых, после завершения выступлений Капранова осталась в сфере гимнастики, проявив себя как талантливый организатор и педагог — она возглавляла СШОР № 74 в Москве, развивала Клубную лигу и занималась судейством, демонстрируя глубокое понимание спорта.
У Ирины Винер был конфликт с Алиной Кабаевой из-за судействаФото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
Почему ушла Винер.
12 февраля 2025 года Винер объявила об отставке после 24 лет руководства сборной. Решению способствовали несколько факторов: конфликт с Алиной Кабаевой из-за судейства на Играх БРИКС-2024.
Скандал вокруг судейства, где Винер обвиняли в давлении на судей в пользу своих гимнасток, подорвал ее позиции. Кроме того, в октябре 2024 года Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), которую она возглавляла, была объединена в единую Федерацию гимнастики России (ФГР) под руководством Олега Белозерова, а Винер не получила в новой структуре значимой роли, что стало для неё сигналом к уходу.
Минспорт меняет кадровую политикуФото: Роман Наумов © URA.RU.
Почему Капранова не заняла этот пост.
Назначение нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике после ухода Винер вызвало вопросы, почему на этот пост не была назначена ее предполагаемая преемница Капранова. Основной причиной стало изменение кадровой политики в обновленной Федерации гимнастики России под руководством Олега Белозёрова. Новое руководство, поддерживаемое Минспортом, отдало предпочтение кандидатуре с преимущественно тренерским, а не административным опытом. В этом контексте выбор пал на Анну Сергаеву. Заслуженный тренер России Сергаева в конце февраля 2025 года была назначена главным тренером сборной России по художественной гимнастике.
Еще одним важным аспектом стала сложная обстановка вокруг ухода легендарного тренера. Назначение Капрановой, как ближайшей ученицы Винер, могло быть воспринято как сохранение прежней системы управления, чего стремилась избежать новая команда руководства федерации.
Кроме того, сама Капранова, занимая пост вице-президента ФГР, не проявляла активного стремления занять тренерский пост, сосредоточившись на административной работе. Как она сама неоднократно отмечала в интервью телеканалу «Матч-ТВ», она готова была выполнять любые поручения Винер, но не демонстрировала амбиций в борьбе за место главного тренера.