От сердца до иммунитета: невролог рассказала, как стресс разрушает организм

Постоянные стрессы могут провоцировать самые разные заболевания, начиная от проблем с ЖКТ и заканчивая психосоматическими расстройствами. Об этом, а также о том, как снизить влияние стресса на здоровье, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог Ольга Зинчева.