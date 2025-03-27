Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От сердца до иммунитета: невролог рассказала, как стресс разрушает организм

Невролог Зинчева: стресс может провоцировать инсульты и аутоиммунные заболевания.

Источник: Комсомольская правда

Постоянные стрессы могут провоцировать самые разные заболевания, начиная от проблем с ЖКТ и заканчивая психосоматическими расстройствами. Об этом, а также о том, как снизить влияние стресса на здоровье, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-невролог Ольга Зинчева.

— Длительное воздействие стресса может привести к риску развития гипертонии, ишемической болезни сердца, риску развития инсульта. Могут появляться головные боли, расстройство сна, бессонница, развиться депрессия и тревожные расстройства, — сказала доктор.

Медик добавила, что стресс также ведет к снижению иммунитета, что способствует развитию аутоиммунных заболеваний.

Чтобы снизить негативное влияние стресса, она рекомендовала ввести в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами и витаминами В. А также добавить физическую активность и хорошо высыпаться.

Кстати, хронический стресс может вызвать также гормональный дисбаланс, так как адреналин и кортизол мешают нормальной работе щитовидной железы, передает RT.