Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опыт СВО будет полезен ветеранам на гражданских должностях, заявил Путин

Путин: опыт СВО будет полезен ветеранам на различных гражданских должностях.

Источник: © РИА Новости

МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что опыт СВО будет полезен ветеранам на различных гражданских должностях при общении с людьми.

«Этот опыт, безусловно, будет полезен в работе с людьми, даже если они ничего не имеют общего с вооруженными силами», — сказал глава государства на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций «Росатома» на Северный полюс, комментируя реализацию программы «Время героев» и в целом опыт работы ветеранов СВО «на гражданке».