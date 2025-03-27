Опыт СВО будет полезен ветеранам на гражданских должностях, заявил Путин

«Этот опыт, безусловно, будет полезен в работе с людьми, даже если они ничего не имеют общего с вооруженными силами», — сказал глава государства на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций «Росатома» на Северный полюс, комментируя реализацию программы «Время героев» и в целом опыт работы ветеранов СВО «на гражданке».