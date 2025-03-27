Путин: РФ будет делать всё, чтобы сохранять статус мощной морской державы

Россия является мощной морской державой, напомнил президент Российской Федерации Владимир Путин, он подчеркнул, что РФ продолжит делать всё, чтобы поддержать данный статус.
Путин отметил, что этот статус сохраняется на протяжении столетий.
«Роль Военно-морского флота в целом известна: Россия на протяжении веков является мощной морской державой. И все будем делать для того, чтобы поддерживать этот статус», — сказал президент.
Путин отметил, что РФ построит новые надводные и подводные корабли, а также улучшит их характеристики.
«Они должны отвечать требованиям сегодняшнего дня и должны, конечно, быть боеспособными, эффективными в ближайшей в полном смысле этого слова исторической перспективе. Это оружие, которое должно служить стране многие десятилетия, составлять основу нашей безопасности стратегической», — заявил он.
Заявление прозвучало в ходе беседы с моряками атомной субмарины «Архангельск».
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин, прибывший на территорию «Атомфлота», стал участником церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера «Пермь».
Путин подчеркнул, что атомная подводная лодка «Пермь» должна войти в состав ВМФ в следующем году.