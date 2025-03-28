Что можно и нельзя делать в Александров день 28 марта на день трех святых

Не следует ходить в лес. Считается, что если запрет нарушить, то в лесу можно будет встретить Лешего. Это грозит попаданием в капкан, встречей с хищником. Кроме того, можно заблудиться. Не стоит чесать голову. Предки верили, что это может обернуться мелкими неприятностями. Нельзя делать спонтанные покупки, так как придется жить в долг.