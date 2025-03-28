Что можно и нельзя делать в Александров день 28 марта на день трех святых

Православная церковь 28 марта вспоминает иерея Александра Сидского и двух Кесарийских мучеников. В народе принято отмечать Александров день. Есть еще одно название — день трех святых. Кроме того, праздник также называют Лесное ухоженье. Название связано с тем, что в указанную дату было принято уважительно отзываться про лес.
Что нельзя делать 28 марта
Не следует ходить в лес. Считается, что если запрет нарушить, то в лесу можно будет встретить Лешего. Это грозит попаданием в капкан, встречей с хищником. Кроме того, можно заблудиться. Не стоит чесать голову. Предки верили, что это может обернуться мелкими неприятностями. Нельзя делать спонтанные покупки, так как придется жить в долг.
Что можно делать 28 марта
По традиции, на скорую удачу в финансах указывает, если черная кошка перешла дорогу. Кстати, предки верили, что в ночь на 28 марта снятся вещие сны. Их старались запомнить.
Согласно приметам, прилетевшие чайки, жаворонки, журавли обещают потепление. О том, что пойдет дождь, говорят чайки, которые купаются в реке.