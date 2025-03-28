Календарь на 28 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Дата отмечается ежегодно в Кабардино-Балкарии и является в республике праздничным днем. В этот день в республике проходят торжественные мероприятия, праздничные концерты, выставки, спортивные и конные состязания. Праздник посвящен возвращению балкарского народа из Средней Азии в Кабардино-Балкарскую АССР после 13-летней депортации. Выселение началось по приказу НКВД СССР в 1944 году. Более 30 тысяч человек оказались в Казахстане и Киргизии. Вернуться на родину они смогли только в 1957 году, когда была восстановлена национальная автономия Кабардино-Балкарской АССР. Впоследствии депортация была признана незаконной и преступной. В 1989 году принята декларация Верховного Совета СССР о реабилитации всех репрессированных народов РСФСР.