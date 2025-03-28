Календарь на 28 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

28 марта свой профессиональный праздник отмечают историки, сотрудники дежурных частей МВД, нутрициологи и машинисты-железнодорожники. Каждый, кто ценит удобства в быту, может отпраздновать день рождения стиральной машины. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 28 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 28 марта.
* ~День машиниста ~
Праздник учредило ОАО «Российские железные дороги» в 2023 году. Он отмечается в последнюю пятницу марта. В этот день чествуют сотрудников компании — машинистов и помощников машинистов. От их работы и профессионализма зависят безопасность движения поездов, своевременная доставка грузов и пассажиров.
* ~День нутрициолога~
День нутрициолога — молодой профессиональный праздник. В 2025 году он будет отмечаться в третий раз. Дата приурочена к появлению специальной IT-платформы для нутрициологов. Представители этой профессии изучают механизмы здорового питания и мотивы выбора пищи человеком, они помогают составить оптимальный рацион, изменить пищевые привычки и убеждения.
* ~День образования службы дежурных частей МВД РФ~
Дежурная часть МВД России — структурное подразделение, которое занимается оперативным управлением в системе органов внутренних дел. Свой неофициальный праздник сотрудники дежурных служб отмечают 28 марта — в этот день в 1940 году приказом НКВД СССР была утверждена временная инструкция ответственному дежурному по городскому отделению районного комиссариата милиции. Официальная дата празднования приходится на 7 октября, День образования штабных подразделений МВД России.
* ~Всемирный день историка~
Праздник всех, кто посвятил себя изучению истории. У него нет официального статуса, но в этот день можно поздравить научных сотрудников, преподавателей, исторических консультантов, исследователей и подчеркнуть их вклад в сохранение исторической памяти и понимание современных процессов. День историка способствует популяризации профессии и исторических знаний в целом.
* ~День возрождения балкарского народа~
Дата отмечается ежегодно в Кабардино-Балкарии и является в республике праздничным днем. В этот день в республике проходят торжественные мероприятия, праздничные концерты, выставки, спортивные и конные состязания. Праздник посвящен возвращению балкарского народа из Средней Азии в Кабардино-Балкарскую АССР после 13-летней депортации. Выселение началось по приказу НКВД СССР в 1944 году. Более 30 тысяч человек оказались в Казахстане и Киргизии. Вернуться на родину они смогли только в 1957 году, когда была восстановлена национальная автономия Кабардино-Балкарской АССР. Впоследствии депортация была признана незаконной и преступной. В 1989 году принята декларация Верховного Совета СССР о реабилитации всех репрессированных народов РСФСР.
* ~День рождения стиральной машины~
Неформальный праздник в честь одного из важнейших бытовых устройств, без которого невозможно представить современный дом. По некоторым данным, дата празднования привязана к изобретению в 1797 году стиральный доски, что существенно облегчило процесс стирки. Прототипы современных стиральных машин появились в конце XIX века. Но эта техника все еще требовала ручного труда. Машины с электрическим приводом были изобретены в начале ХХ века. А первый автомат представлен в конце 1970-х годов.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 марта в других странах.
День школ чайных церемоний — Япония. Чайная церемония — особый ритуал, придуманный в средневековой Японии. Он стал частью японской культуры. 28 марта в стране отмечается Рикюки — день памяти известного чайного мастера Сэн-но Рикю, жившего в XVI веке.
День учителя — Чехия и Словакия. Праздник учителей в этих странах привязан к дню рождения «отца педагогики» Яна Амоса Коменского (1592−1670), гуманиста, писателя, религиозного и общественного деятеля. Он считается основоположником педагогики как самостоятельной дисциплины.
Религиозные праздники 28 марта.
* День памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников.
Святые мученики Агапий, Пуплий, Тимолай, Ромил, два Александра и два Дионисия пострадали в 303 году н.э. при императоре Диоклитиане в городе Кесарии Палестинской. На одном из языческих праздников от христиан потребовали отречения от веры и поклонения идолам. Всех, кто отказался это сделать, подвергли публичным истязаниям и казни. Святые после долгих мучений были обезглавлены.
* День памяти мученика Никандра Египтянина.
Святой мученик Никандр также пострадал при императоре Диоклитиане. Произошло это в Египте, где Никандр служил врачом. Во время гонений он помогал оказавшимся в темницах христианам. Увидев тела мучеников, брошенных на растерзание диким животным, святой решил захоронить их под покровом ночи. Но его заметили и подвергли страшным мучениям. С Никандра заживо содрали кожу, а затем обезглавили.
Народные праздники и приметы 28 марта.
* Александров день.
В народе этот праздник также называли Лесное ухоженье. В этот день лес считался именинником. К нему на Руси всегда относились с большим почтением. А в праздник лесу говорили слова благодарности за щедрые дары.
* Приметы.
Чайки прилетели — к теплу и скорому ледоходу на реках. Но если птицы сразу начинают плескаться в воде — к ненастью.
Яркий закат — быть дождям в ближайшие дни.
Громко чирикают воробьи — будет тепло и ясно.
Какие исторические события произошли 28 марта.
* 364 год — началось разделение Римской империи на Западную и Восточную. Император Валентиниан I поручил управление восточной частью империи своему младшему брату Валенту.
Дни рождения и юбилеи 28 марта.
* В 1592 году родился Ян Амос Коменский — чешский педагог-гуманист, основоположник педагогики.
Кто отмечает дни рождения.
* 92 года исполняется Александру Митте — актеру, кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру, народному артисту Российской Федерации.