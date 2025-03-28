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Путин дал старт отгрузке первой партии кузбасского угля через «Лавну»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на начало отгрузки первой партии угля через новый перевалочный комплекс «Лавна» в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин работает в Мурманской области.

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на начало отгрузки первой партии угля через новый перевалочный комплекс «Лавна» в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Открытие терминала станет хорошим вкладом в увеличение пропускной способности наших арктических портов, в создание дополнительных возможностей для угледобывающей промышленности. Отмечу, кстати, что уголь, который сейчас будет отгружаться, из Кузбасса. Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки», — пишет официальный telegram-канал Кремля.

Открытие перевалочного комплекса «Лавна» в Мурманской области является частью более широкой стратегии России по развитию Арктики и улучшению экономической ситуации в регионе. Ранее Путин подчеркивал необходимость создания условий для улучшения жизни в арктических регионах, включая развитие Северного морского пути и увеличение промышленного потенциала, что также способствует сохранению населения и повышению его доходов.