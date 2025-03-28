Путин дал старт отгрузке первой партии кузбасского угля через «Лавну»

Открытие перевалочного комплекса «Лавна» в Мурманской области является частью более широкой стратегии России по развитию Арктики и улучшению экономической ситуации в регионе. Ранее Путин подчеркивал необходимость создания условий для улучшения жизни в арктических регионах, включая развитие Северного морского пути и увеличение промышленного потенциала, что также способствует сохранению населения и повышению его доходов.