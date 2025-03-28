Сбросил каску: Стэйтем спешит на помощь, Кассель — в царство Аида

Остросюжетный боевик от режиссера «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра по сценарию Сильвестра Сталлоне. В основе — серия книг «Левон Кейд» Чака Диксона. Главную роль исполнил Джейсон Стэйтем. Он здесь, как всегда, решала и борец за справедливость, который «в своем деле — лучший», — гласит слоган фильма. Хотя подойти могла бы и парочка пацанских цитат, которые актеру с юмором приписывают русские под каждым его постом в соцсетях. Например, шутка «не сдавайся, ведь ты не квартира» вполне органична для его героя-строителя.