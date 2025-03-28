«Я бы не вложила миллионы в NFT»

— В выставочный комитет войдут потрясающие научные сотрудники. Это важные имена для всей страны. То есть, естественно, это наши коллеги, и будет коллегиально приниматься решение о выставке. Это на самом деле правильная и здоровая работа любого музея. А что касается менеджера выставок — должен быть организатор процесса, потому что создание любой выставки состоит из большого количества аспектов: оформление, архитектура, транспортировка, логистика, страховка. Всегда должен быть человек, ответственный за процесс. Это должно быть правильно отстроено. В музее есть специалисты, которые это блестяще могут делать, и, думаю, это станет новым этапом в их карьере.