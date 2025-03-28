Театр и деятели: Михалкову, Розовскому и Нееловой вручили «Золотую маску»

— Всего несколько лет назад премия имела иной вектор, хотя в ней было много талантливых людей, — рассказал Никита Михалков. — Но я надеюсь, что сейчас «Золотая маска» будет стимулом для того, чтобы возрождать русский национальный театр. Со всеми ответвлениями, жанрами. Но основа, актерская школа, будет сохранена, она у нас определенная.