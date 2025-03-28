Квартиры, женщины и бар: Что стало со знаковыми людьми и местами в судьбе актёра Михаила Ефремова, пока он сидел в колонии

Летом 2023 года возникли серьёзные проблемы у Николая Ефремова, их общего с покойной сына. Он выпал из окна на третьем этаже и получил множественные травмы. СМИ сообщали, что якобы в его крови нашли следы наркотиков и он состоит на учёте в психиатрической клинике. Жены рядом не было, она с ребёнком съехала от него из-за его злоупотребления алкоголем и препаратами. Николаю делали трепанацию черепа, он провёл в больнице два месяца и ещё долго ходил на костылях. Ролей в кино и театре у него давно нет.