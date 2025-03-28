Квартиры, женщины и бар: Что стало со знаковыми людьми и местами в судьбе актёра Михаила Ефремова, пока он сидел в колонии

Чёрная полоса родни Ефремова.
Родные Михаила Ефремова смогут обнять его уже 9 апреля, после истечения срока возможного обжалования и прочих формальностей. Пока он сидел, от рака умерла его третья жена — народная артистка Евгения Добровольская. Это случилось три месяца назад. Несмотря на то что звёздные супруги расстались давно и со скандалом, Ефремов хотел прийти на похороны бывшей, но руководство колонии его не отпустило.
Летом 2023 года возникли серьёзные проблемы у Николая Ефремова, их общего с покойной сына. Он выпал из окна на третьем этаже и получил множественные травмы. СМИ сообщали, что якобы в его крови нашли следы наркотиков и он состоит на учёте в психиатрической клинике. Жены рядом не было, она с ребёнком съехала от него из-за его злоупотребления алкоголем и препаратами. Николаю делали трепанацию черепа, он провёл в больнице два месяца и ещё долго ходил на костылях. Ролей в кино и театре у него давно нет.
Небинарная дочь от четвёртой жены, актрисы Ксении Качалиной, Анна-Мария Ефремова ненадолго стала звездой. Она начала принимать мужские гормоны, попросила называть себя «он» и превратилась в «Сергея Ефремова». Пресса смаковала каждый её шаг. Анна/Сергей хотела жениться и уехать из страны, делала себе уши эльфа и красила волосы в кислотный цвет, репостила навальнистов* и протестовала за права ЛГБТ* в Минске. После начала СВО Анна/Сергей ушла в тень, почистив и закрыв все профили. Возможно, она сейчас во Франции у своей крёстной Ренаты Литвиновой, которая помогает ей деньгами. Сама четвёртая жена Ефремова не занимается дочерью, живёт как затворница и, как пишут СМИ, страдает алкоголизмом.
Нынешняя, пятая по счёту, супруга актёра Софья Кругликова начала впахивать на трёх работах. Помимо преподавания звукорежиссуры в Гнесинке она открыла собственные курсы в Институте современного искусства, а также занялась студийной записью звёзд и саунд-продюсированием, для чего оформила ИП. Пресса писала, что Кругликова в принципе хватается за все подвернувшиеся проекты. На её плечах остались трое детей, несовершеннолетние Боря и Надя, а также старшая дочь Вера. Последняя успела бросить уже оплаченную и стоившую кучу денег учёбу в Высшей школе экономики и поступить в Школу-студию МХАТ.
Всё хорошо у сына от второго брака Никиты Ефремова. Он стал востребованным актёром. У него за это время вышло 9 фильмов, в том числе американо-британский «Тетрис», 10 сериалов, включая популярные «Нулевой пациент» и «Оффлайн», две документалки и два мультфильма, плюс четыре проекта на подходе. А ещё Никита расстался с телеведущей Марией Иваковой и завёл новую пассию.
Сейчас в «Телеграме» шутят, что если Михаил Ефремов не сел бы, то, скорее всего, стал бы иноагентом. Доля правды в этом есть. Отмороженным русофобом стал Дмитрий Быков**, с которым они вместе делали «либеральный» проект «Гражданин поэт», покинула страну осудившая спецоперацию Рената Литвинова, крёстная его дочери. Но при этом Ефремов дружит с Гариком Сукачёвым и Иваном Охлобыстиным, которые ездят в зону СВО и, как могут, помогают фронту.
Какая недвижимость осталась у Михаила Ефремова.
Пока Ефремов отбывал срок, умер и оставил наследство в виде двух квартир его дядя по матери, концертмейстер Александр Покровский. Премиальная жилплощадь — пятикомнатные апартаменты в знаменитом Доме Наркомлеса и Большого театра на улице Тверской сразу отошли артисту. Их рыночная цена — до 88 миллионов рублей.
А вот за половину панельной трёшки на Олимпийском проспекте, у Екатерининского парка, актёру пришлось судиться. История некрасивая. На всю трёшку претендовала семья Громовых, которая 20 лет ухаживала за престарелым дядей, но по наивности заключила договор пожизненной ренты лишь с его скончавшейся ранее супругой. Этим в суде и воспользовался Ефремов.
Никуда не делись хоромы, где Михаил Ефремов жил до тюрьмы. Речь о квартире площадью почти 150 квадратов в объекте культурного наследия, доходном доме Германа Бройдо, недалеко от Арбата. Здание примечательно тем, что оно украшено скульптурами муз, Гоголя и Пушкина. Цена за квадратный метр там зашкаливает, от миллиона рублей.
У Михаила Ефремова есть жилплощадь поскромнее — в кооперативной брежневке, построенной для работников Большого театра на Никитском бульваре. Впрочем, и на это жильё из-за его расположения цена кусается, от 50 миллионов рублей. Ещё актёр пользовался двушкой ценой около 55 миллионов рублей в конструктивистском доме на Ростовской набережной.
Также Ефремов построил дачу в подмосковном посёлке Троице-Лыково и купил домовладение из двух коттеджей в Юрмале. Суммарная стоимость его частных домов — до 100 миллионов рублей.
Любимый бар Евремова.
Бар «Улисс», где мог выпивать Михаил Ефремов до того, как устроить смертоносную аварию, после скандала не закрылся, а спокойно продолжил работать. Владельцы заведения категорически отрицали, что наливали Ефремову в тот злополучный день, хотя по камерам видно, насколько пьяным оттуда выходил актёр. Напомним, тогда действовали ограничения, связанные с локдауном из-за коронавируса. Ефремова в принципе не должны были туда пускать. Life.ru ранее выяснил, кому принадлежит бар.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
** Физлицо, признанное иностранным агентом.