Дополнительные выплаты к пенсии. Кому они положены и как их получить

Есть доплаты, которые устанавливаются к страховой пенсии. В рамках ст. 17 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» к страховой пенсии по старости и по инвалидности устанавливается надбавка за иждивенцев. Называется она повышением фиксированной выплаты. Делают её пенсионерам, у которых на иждивении находятся определённые категории нетрудоспособных членов семьи. Например, дети, братья, сёстры, внуки и правнуки до 18 лет. Относятся к иждивенцам также родители или супруг, если они достигли возраста 65 и 60 лет (соответственно, мужчины и женщины) либо являются инвалидами.