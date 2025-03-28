Путин: Трамп искренне хочет завершения конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта», — сказал он.
Путин уточнил, что кураторы из европейских стран убедили Киев продолжать боевые действия до последнего украинца, чтобы нанести стратегическое поражение Российской Федерации.
Кроме того, Путин подчеркнул, что российская сторона выступает за урегулирование украинского конфликта мирными средствами, при этом следует устранить первопричины.
По словам Путина, для мирного решения должны быть устранены причины конфликта.
Он также отметил, что РФ готова работать с любыми государствами, стремящимися к урегулированию первопричин конфликта на Украине для мирного решения.
Заявления прозвучали в ходе беседы Путина с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».