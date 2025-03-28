Кармадонская загадка. Как пульсирующий ледник погубил съёмочную группу Бодрова-младшего

В левой части изображения ледник Колка длиной больше двух километров и толщиной в десятки метров ещё на своём месте — в самом низу снимка, возле ещё одного ледника. Тот снимок, что справа, сделан через неделю после трагедии. Огромная масса покинула своё ложе 20 сентября в девятом часу вечера и за несколько минут преодолела 16 километров. Отчётливая полоса — тот путь, который она проделала по долине реки Геналдон до самого Кармадонского ущелья, где в тот момент завершался первый и последний день съёмок фильма «Связной». Те, кто по разным причинам не смог принять в них участие, наверняка думают об этом по сей день. Меж тем исследователи ледников с тех самых пор продолжают пытаться понять, что именно тогда произошло.