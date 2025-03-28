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Путин: Неонацистские формирования на Украине фактически начинают руководить страной

Украинские неонацистские формирования, включая запрещенный в России «Азов», усиливают свое влияние и фактически начинают управлять страной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что украинские неонацистские банды усиливают свое влияние на Украине.

Украинские неонацистские формирования, включая запрещенный в России «Азов», усиливают свое влияние и фактически начинают управлять страной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас они, вот эти подразделения, в том числе “Азов” (признан в РФ террористическим и запрещен), планируют усилить и создать тоже из них дивизии. Это значит, что такие люди приобретают все больше оружия, все больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды», — заявил Путин, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск». Он подчеркнул, что фактическая власть на Украине может оказаться в руках этих неонацистских формирований.

Ранее Путин заявил, что Россия добьет Украину. «Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем. Но есть основания полагать, что мы их добьем», — сказал президент на встрече с подводниками.