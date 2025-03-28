Путин: Неонацистские формирования на Украине фактически начинают руководить страной

«Сейчас они, вот эти подразделения, в том числе “Азов” (признан в РФ террористическим и запрещен), планируют усилить и создать тоже из них дивизии. Это значит, что такие люди приобретают все больше оружия, все больше сторонников и ставят под ружье других, навязывая им свои взгляды», — заявил Путин, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск». Он подчеркнул, что фактическая власть на Украине может оказаться в руках этих неонацистских формирований.