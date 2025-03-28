Эксперт Миронова рассказала, кому летом опасно подвергать кожу солнцу

С наступлением лета и повышением солнечной активности людям с определенными заболеваниями и особенностями кожи стоит соблюдать осторожность. Об этом в беседе с aif.ru предупредила эксперт по здоровой коже, со-руководитель клиники косметологии Василина Миронова.
По ее словам, ультрафиолетовое излучение ускоряет фотостарение и может усугубить ряд проблем. В группе риска находятся люди с белой кожей, видимыми расширенными сосудами, онкологической настороженностью, а также те, кто принимает сильнодействующие препараты.
«Особенно осторожными должны быть люди, принимающие ретиноловые комплексы, гормональные контрацептивы, антибиотики. Эти препараты повышают фоточувствительность кожи», — отметила Миронова.
Кроме того, загорать не рекомендуется пациентам с сахарным диабетом, пигментацией, инфекционными процессами на коже и новообразованиями.
Эксперт напомнила, что высокие температуры и сухой воздух способствуют обезвоживанию кожи, усиленному выделению кожного сала и появлению воспалений.
«При жаре потоотделение и выработка кожного сала усиливаются, что может привести к появлению акне и обострению угревой болезни», — пояснил специалист.
Чтобы минимизировать негативные последствия, эксперт советует тщательно очищать кожу, заменять плотные кремы на легкие флюиды и чаще использовать термальную воду.
«Также жара и естественно сухой воздух, сухой ветер, то есть это в основном можно сказать на прибрежных линиях, он приводит к обезвоженности кожи. Поэтому летом настоятельно в эти периоды, особенно кто едет на море, рекомендуется увеличить питьевой режим. То есть пить намного больше водички, чем мы пьем в обычной повседневной жизни. И рекомендуется использование термальной воды для опрыскивания зоны лица», — добавила Василина Миронова.