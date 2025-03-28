Эксперт Миронова рассказала, кому летом опасно подвергать кожу солнцу

«Также жара и естественно сухой воздух, сухой ветер, то есть это в основном можно сказать на прибрежных линиях, он приводит к обезвоженности кожи. Поэтому летом настоятельно в эти периоды, особенно кто едет на море, рекомендуется увеличить питьевой режим. То есть пить намного больше водички, чем мы пьем в обычной повседневной жизни. И рекомендуется использование термальной воды для опрыскивания зоны лица», — добавила Василина Миронова.