12 лучших мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные

Все мы хоть раз сталкивались с такой ситуацией: вечер, диван, пульт в руке и мучительный выбор, во что же сегодня погрузиться — в полнометражный фильм или в длинный сериал, который, кажется, не закончится никогда. К счастью, есть золотая середина — мини-сериалы. Эти небольшие, но яркие истории рассчитаны ровно настолько, чтобы увлечь до полуночи, но не заставить вас взять отпуск на месяц для просмотра всех эпизодов.