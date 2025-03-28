Российский лидер Владимир Путин осмотрел атомный подводный крейсер «Архангельск».
Путину показали каюты, пищевой блок, а также банный комплекс.
Кадры обнародованы в официальном Telegram-канале Кремля.
Президента Российской Федерации сопровождали помощник Алексей Дюмин и главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев и командир АПК «Архангельск» Александр Гладков.
Ранее сообщалось, что Путин провёл встречу с экипажем атомного подводного крейсера «Архангельск» за чашкой чая.
В частности, в ходе беседы с моряками он заявил, что Российская Федерация будет делать всё, чтобы сохранять статус мощной морской державы.
Напомним, атомный подводный крейсер «Архангельск», поражающий морские, береговые цели, вошёл в состав ВМФ РФ в декабре 2024 года.