Судмедэксперты заявили, что смерть Марадоны наступила не внезапно

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 марта. /ТАСС/. Вскрытие Диего Марадоны показало, что его смерть наступила не внезапно, и его состояние требовало госпитализации. Об этом заявили судмедэксперты на судебном заседании по делу о смерти бывшего футболиста.
«Жидкость [во внутренних органах] накапливалась в течение нескольких дней. [Его состояние] было достаточно прогнозируемым. Речь не идет о внезапной и непредвиденной смерти», — приводит газета La Nacion показания судмедэксперта Карлоса Маурисио Кассинелли.
Вскрытие показало, что во внутренних органах Марадоны скопилось большое количество жидкости — его сердце весило в два раза больше нормы. По мнению специалиста, медработники, которые ухаживали за Марадоной на дому, должны были заметить ухудшение симптомов. Как считает Кассинелли, состояние экс-футболиста требовало госпитализации или более тщательного наблюдения на дому.
Другой судмедэксперт, также участвовавший во вскрытии, Федерико Корасанити на заседании отметил, что смерти Марадоны предшествовала долгая агония, на что указывают сгустки крови в сердце. «Сверхкороткие [агонии] не позволяют сформироваться сгусткам крови внутри сердечных камер, не хватает времени. Поэтому, исходя из состояния [тела Марадоны], речь идет о нескольких часах», — сказал Корасанити. По оценкам специалистов, агония могла достигать 12 часов.
Слушания по делу о смерти Марадоны начались 11 марта. Обвинения в непредумышленном убийстве чемпиона мира при отягчающих обстоятельствах выдвинуты в отношении восьми медицинских работников, которые наблюдали за экс-футболистом на дому после его выписки из больницы, где ему была проведена операция на головном мозге из-за субдуральной гематомы. Марадона находился на домашнем лечении с 11 по 25 ноября 2020 года. Согласно показаниям свидетелей, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции.
Марадона умер на 61-м году жизни 25 ноября 2020 года. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.