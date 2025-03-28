Судмедэксперты заявили, что смерть Марадоны наступила не внезапно

Слушания по делу о смерти Марадоны начались 11 марта. Обвинения в непредумышленном убийстве чемпиона мира при отягчающих обстоятельствах выдвинуты в отношении восьми медицинских работников, которые наблюдали за экс-футболистом на дому после его выписки из больницы, где ему была проведена операция на головном мозге из-за субдуральной гематомы. Марадона находился на домашнем лечении с 11 по 25 ноября 2020 года. Согласно показаниям свидетелей, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции.