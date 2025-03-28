Конфликт США и Канады вышел на новый уровень: премьер-министр сделал громкое заявление

При этом он обозначил конкретные меры, которые собирается предпринять его правительство. Так, Оттава намерена сократить свою экономическую зависимость от американского рынка. А для этого Канада будет переориентировать свою торговлю на другие страны. Также важное внимание будет уделено выстраиванию независимых логистических цепочек поставок внутри страны и обретению экономической независимости Канады.