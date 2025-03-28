Конфликт США и Канады вышел на новый уровень: премьер-министр сделал громкое заявление

Похоже, конфликт между странами-соседями на североамериканском континенте, США и Канадой, выходит на новый уровень. Недавно избранный премьер-министр Канады Марк Карни на пресс-конференции заявил, что эпоха прежних отношений с Америкой закончилась.
По его словам, в самое ближайшее время Канада собирается самым радикальным образом пересмотреть свою экономическую стратегию в связи с явственной протекционистской политикой США.
«Мы больше не можем полагаться на торговые отношения с США так, как раньше», — отметил Карни.
При этом он обозначил конкретные меры, которые собирается предпринять его правительство. Так, Оттава намерена сократить свою экономическую зависимость от американского рынка. А для этого Канада будет переориентировать свою торговлю на другие страны. Также важное внимание будет уделено выстраиванию независимых логистических цепочек поставок внутри страны и обретению экономической независимости Канады.
«Мы создадим полностью канадскую сеть поставок для автопрома. Также мы обязались разработать аналогичные стратегии в других секторах, которые оказались под угрозой из-за тарифов президента Трампа», —сказал Карни журналистам.
Сайт KP.RU писал, что Дональд Трамп ввел пошлины на импорт против соседей США и главного конкурента. Пошлины на импорт из Мексики, Канады и Китая вступили в силу 4 март.
Однако провинции Канады нашли ответ на пошлины Трампа: Канада ограничила продажу американского алкоголя.
А накануне президент США Дональд Трамп пригрозил введением ещё более высоких тарифов в отношении Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на причинение ущерба интересам Вашингтона.