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Конфликт США и Канады вышел на новый уровень: премьер-министр сделал громкое заявление

Премьер Канады Карни заявил, что эпоха прежних отношений с США закончена.

Источник: Комсомольская правда

Похоже, конфликт между странами-соседями на североамериканском континенте, США и Канадой, выходит на новый уровень. Недавно избранный премьер-министр Канады Марк Карни на пресс-конференции заявил, что эпоха прежних отношений с Америкой закончилась.

По его словам, в самое ближайшее время Канада собирается самым радикальным образом пересмотреть свою экономическую стратегию в связи с явственной протекционистской политикой США.

«Мы больше не можем полагаться на торговые отношения с США так, как раньше», — отметил Карни.

При этом он обозначил конкретные меры, которые собирается предпринять его правительство. Так, Оттава намерена сократить свою экономическую зависимость от американского рынка. А для этого Канада будет переориентировать свою торговлю на другие страны. Также важное внимание будет уделено выстраиванию независимых логистических цепочек поставок внутри страны и обретению экономической независимости Канады.

«Мы создадим полностью канадскую сеть поставок для автопрома. Также мы обязались разработать аналогичные стратегии в других секторах, которые оказались под угрозой из-за тарифов президента Трампа», —сказал Карни журналистам.

Сайт KP.RU писал, что Дональд Трамп ввел пошлины на импорт против соседей США и главного конкурента. Пошлины на импорт из Мексики, Канады и Китая вступили в силу 4 март.

Однако провинции Канады нашли ответ на пошлины Трампа: Канада ограничила продажу американского алкоголя.

А накануне президент США Дональд Трамп пригрозил введением ещё более высоких тарифов в отношении Европейского союза и Канады в случае их сотрудничества, направленного на причинение ущерба интересам Вашингтона.