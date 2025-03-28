«Депрессия и аутизм»: Врач раскрыла «лучших друзей» эпилепсии

Демьяновская объяснила, что причиной такого состояния являются структурные изменения в головном мозге, которые затрагивают эмоциональную сферу. Она добавила, что на психоэмоциональное состояние пациентов также оказывают влияние социальные факторы, такие как страх перед приступами, стигматизация со стороны общества и изоляция. Это подчеркивает важность не только медицинской, но и психологической поддержки для людей с эпилепсией.
Специалист заключила, что в таких случаях психотерапия, группы поддержки и доверительные отношения с близкими могут оказать значительную помощь.
Ранее психотеропевт рассказал, что депрессия зачастую проявляется душевными страданиями, однако в ряде случаев она может вызвать даже физическую боль. Многие люди не воспринимают депрессию всерьёз, так как связывают её исключительно с глубоким эмоциональным кризисом, считат эксперт. Некоторые же просто привыкают к своему состоянию и начинают считать его естественным.