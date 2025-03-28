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The Guardian: короля Британии Карла III госпитализировали

Госпитализация связана с «временными побочными эффектами», появившимися в результате лечения рака.

Источник: Аргументы и факты

Король Британии Карл III госпитализирован, пишет The Guardian.

По данным издания, госпитализация связана с «временными побочными эффектами», появившимися в результате лечения онкологического заболевания.

В материале также сказано, что все назначенные на ближайшее время встречи Карла III перенесены.

Монарх принёс свои извинения за неудобства, которые он «может доставить в связи со своей госпитализацией».

О том, что у Карла III диагностировали рак, стало известно в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что британский король отказывается от дневного приёма пищи, из-за чего врачи и супруга королева Камилла заставляют хотя бы немного перекусить.

Издание The Daily Beast утверждало, что придворные Карла III уже готовятся к смерти короля.