«Герпес и гастрит»: Россиянам рассказали о последствиях безконтрольных поцелуев

Среди распространенных инфекций она также отметила ОРВИ, грипп и коронавирус. В весенний период риск заражения этими заболеваниями возрастает, так как вирусы передаются при кашле, чихании и даже разговоре. По словам медика, заражение возможно не только через поцелуи, но и через предметы, к которым прикасались больные. Важно соблюдать гигиену, мыть руки и избегать прикосновений к лицу.
Сережина также подчеркнула, что плохо вымытая посуда может стать источником инфекций, таких как бактерия Helicobacter pylori, вызывающая гастрит. В случае наличия инфицированных людей в семье или на работе рекомендуется использовать отдельную посуду и мыть её при высокой температуре. Использование кипятка или посудомоечной машины может значительно снизить риск передачи инфекции.
Для снижения вероятности заражения инфекциями следует придерживаться простых правил: избегать контакта с людьми с явными симптомами болезни, мыть руки после посещения общественных мест и не пользоваться чужой посудой. Особое внимание стоит уделить личной гигиене при близких контактах. Серёжина заверила, что соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье и не повредит романтическим отношениям.
Ранее в Минздраве России сообщили, что по стране растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ. Наибольшее количество случаев наблюдается в европейских регионах страны и на Урале, в основном среди тех, кто не был вакцинирован.