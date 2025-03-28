«Герпес и гастрит»: Россиянам рассказали о последствиях безконтрольных поцелуев

Среди распространенных инфекций она также отметила ОРВИ, грипп и коронавирус. В весенний период риск заражения этими заболеваниями возрастает, так как вирусы передаются при кашле, чихании и даже разговоре. По словам медика, заражение возможно не только через поцелуи, но и через предметы, к которым прикасались больные. Важно соблюдать гигиену, мыть руки и избегать прикосновений к лицу.