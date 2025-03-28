Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 28 марта 2025

Погода в Иркутске 28 марта 2025 обещает переменную облачность и небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет 0 градусов, после захода солнца похолодает до −6…-8. Ветер 7−12 м/с.
Погода в Иркутске 28 марта 2025.
— Переменная облачность, днём небольшой, местами умеренный снег, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью −6…-11, при прояснении −16…-21, в Катангском и северо-восточных районах −18…-23, при прояснении −26…-31, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
Днём в регионе ожидается до −3…+2, если будет облачно, то −8…-13. Вот что обещает погода в Иркутске 28 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье утвердили перечень противопоказаний к профессиям.