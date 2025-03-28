Россиянам назвали признаки слежки на компьютере

А ранее Life.ru рассказывал, что с 1 марта работодатели обязаны доплачивать сотрудникам за наставничество. Размер дополнительной выплаты варьируется в зависимости от отрасли. Например, в жилищно-коммунальном хозяйстве она составляет не менее 10% от заработной платы, тогда как в частном секторе условия определяются по соглашению между сторонами, но не могут быть ниже установленных норм.