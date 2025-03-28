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Россиянам назвали признаки слежки на компьютере

Россияне могут заподозрить слежку на работе по двум признакам. Об этом сообщила юрист по кибербезопасности Ольга Попова «Газете.ru».
Источник: Life.ru

Первый признак заключается в странностях в работе компьютера, таких как неожиданное перемещение файлов, нестабильное поведение курсора, замедленное открытие документов и появление незнакомых ярлыков или программ. Также стоит обратить внимание на исчезновение доступа к определённым файлам.

Второй признак — это обсуждение коллегами личных тем, которые были известны только сотруднику. Например, если руководитель делает намёки на личные разговоры или знает точное время прихода и ухода работника, это может вызывать подозрения.

Попова отметила, что формально слежка является уголовно наказуемым деянием, и работодатели не имеют права просто так контролировать сотрудников. Однако закон позволяет мониторинг рабочих процессов для обеспечения безопасности компании, при этом цели и методы контроля должны быть прописаны в официальных документах. Если работник подписывал правила работы с корпоративными данными, в них может быть указано право компании отслеживать служебную переписку и действия на рабочих компьютерах.

Эксперт также подчеркнула, что личные данные сотрудников защищены законом, и если работодатель использует информацию из личной переписки без уведомления и не для служебных нужд, это является нарушением. В таких случаях рекомендуется обратиться за юридической консультацией для выяснения законности действий работодателя.

А ранее Life.ru рассказывал, что с 1 марта работодатели обязаны доплачивать сотрудникам за наставничество. Размер дополнительной выплаты варьируется в зависимости от отрасли. Например, в жилищно-коммунальном хозяйстве она составляет не менее 10% от заработной платы, тогда как в частном секторе условия определяются по соглашению между сторонами, но не могут быть ниже установленных норм.