Только не пиво: Назван самый безвредный для фигуры тип алкоголя

Алкоголь также негативно влияет на процесс расщепления жиров и может вызывать резкий скачок уровня глюкозы в крови из-за углеводов, содержащихся в алкогольных напитках. Это приводит к выбросу инсулина, который способствует накоплению жира, особенно в области живота. Кроме того, алкоголь усиливает аппетит, что делает его потребление ещё более нежелательным для тех, кто стремится к снижению веса.