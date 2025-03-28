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Только не пиво: Назван самый безвредный для фигуры тип алкоголя

Сухое вино считается наименее вредным алкогольным напитком для фигуры, однако нарколог Руслан Исаев рекомендует полностью отказаться от спиртного, если цель — похудение. В беседе с «Газетой.ru» он отметил, что алкоголь представляет собой «пустые» калории и не содержит необходимых организму питательных веществ, хотя обладает высокой энергетической ценностью. Например, бокал сухого вина содержит около 120−150 ккал, в то время как коктейли могут достигать 300−500 ккал на порцию.

Несмотря на то что пиво имеет низкую калорийность (40−50 ккал на 100 мл), это создаёт ложное ощущение безвредности, считает эксперт. Обычно пиво пьют в больших объёмах, и стандартная бутылка (0,5 л) может содержать 200−250 ккал, что сопоставимо с калорийностью полноценного приема пищи. При этом пиво не приносит никакой питательной ценности, так как практически не содержит белков, полезных жиров или клетчатки.

Алкоголь также негативно влияет на процесс расщепления жиров и может вызывать резкий скачок уровня глюкозы в крови из-за углеводов, содержащихся в алкогольных напитках. Это приводит к выбросу инсулина, который способствует накоплению жира, особенно в области живота. Кроме того, алкоголь усиливает аппетит, что делает его потребление ещё более нежелательным для тех, кто стремится к снижению веса.

Ранее технолог перечислил наиболее опасные и «безопасные» вина для диабетиков. В частности, при данном недуге следует отказаться от сладких креплёных вин. По мнению специалистов, сочетание виноградного спирта с высоким содержанием сахара и алкоголя оказывает значительное давление на поджелудочную железу и печень.