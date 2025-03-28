Дерматолог рассказала, как навсегда убрать тёмные круги под глазами

По словам специалиста, эта процедура эффективна для устранения мелких и глубоких морщин, тёмных кругов под глазами и восстановления объема в области черепа. Она также используется для лечения рубцов, омоложения кожи шеи, декольте и кистей рук, а также для коррекции асимметрии лица.
Герлиани пояснила, что данная технология является усовершенствованной версией классического липофилинга, в которой применяется высокоочищенная наноэмульсия жира, полученная через многоступенчатую фильтрацию. Основная цель нанографтинга — акцент на регенерацию кожи, а не на объёмное восполнение.
Врач отметила, что в отличие от липофилинга, где используется крупнодисперсный жир, в нанографтинге применяется эмульсия, обогащенная стромально-васкулярной фракцией и мезенхимическими стволовыми клетками, что позволяет стимулировать синтез коллагена и восстановление кожи.
Герлиани также указала на риск образования комков при этой процедуре, особенно в деликатных зонах вокруг глаз и носогубных складках. Она подчеркнула преимущества методики: минимальная реабилитация и естественность результата благодаря равномерному распределению эмульсии.
Косметолог добавила, что после нанографтинга наблюдаются положительные изменения внутренних процессов, включая биостимуляцию и активацию регенерации. Реабилитационный период минимален — отёчность проходит за два-три дня, а результаты могут сохраняться до трёх лет благодаря высокой приживаемости трансплантата.
Ранее косметолог раскрыла, как убрать второй подбородок без хирургического вмешательства. Одной из популярных процедур в настоящее время являются инъекции липолитиков, которые способствуют разрушению жировых клеток.