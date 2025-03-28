Дерматолог рассказала, как навсегда убрать тёмные круги под глазами

По словам специалиста, эта процедура эффективна для устранения мелких и глубоких морщин, тёмных кругов под глазами и восстановления объема в области черепа. Она также используется для лечения рубцов, омоложения кожи шеи, декольте и кистей рук, а также для коррекции асимметрии лица.