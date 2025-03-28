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Лингвист объяснил, что такое языковой вкус и кого можно назвать «законодателями моды»

Языковой вкус — это соответствие ситуации, нормам культуры и общества, внутреннему настроению человека, считает профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Карасик.

Источник: Life.ru

«Языковая мода — свойственное людям стремление соответствовать новым, меняющимся направлениям поведения и самооценки. Принципиально важно, что языковая мода — это то, что должно обязательно меняться. По этому признаку выделяются три типа людей. Это те, кто является новаторами — законодателями моды, те, кто идет вслед за ними, и те, кто принципиально не желает следовать моде, то есть люди, которые считаются старомодными», — отметил лингвист в беседе с RG.ru.

По его мнению, ещё Цицерон подчеркивал важность уместности. То, что подходит в одной ситуации, может оказаться неуместным в другой. Таким образом, языковой вкус присущ тому, кто умеет правильно оценивать, с кем и каким образом следует общаться.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Великобритании наблюдается резкий рост интереса к изучению русского языка среди учащихся. Согласно информации от Министерства образования Соединённого Королевства, за последние пять лет количество выпускников, сдающих экзамены по этому предмету, почти удвоилось.